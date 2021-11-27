الأرصاد: تقلبات جوية على أغلب مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 09:25 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية وقوع تقلبات جوية، اليوم السبت، على أغلب مناطق البلاد، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار خاصة على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق مثيرة الأتربة، ما يتسبَّب في هبوط الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

امساعد - الواحات -‏ مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبَّب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الساحل تودي إلى هبوط الرؤية الأفقية على بعض الأماكن.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها -غات -غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق خاصة غدًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين بين 25 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.

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