روسيا «قلقة» لاستبعاد سيف القذافي من الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 12:21 صباحا
سيف القذافي لدى تقدمه بأوراق الترشح للرئاسة في سبها، 14 نوفمبر 2021، (الإنترنت)

أعربت روسيا عن «قلقها» لاستباعد «شخصيات بارزة» من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، بما في ذلك نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروف، إن ما حدث «تمييز يثير بعض القلق»، مضيفة أن سيف القذافي «يحظى بشعبية حسب استطلاعات الرأي العام»، وذلك وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وأضاف زخاروف: « ندعو دائمًا إلى توفير فرص متكافئة لممثلي جميع الأوساط السياسية والعامة الليبية للمشاركة في العملية الانتخابية».

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ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاد سيف القذافي، من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية؛ بسبب «عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)» من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح على «ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة»، كما يتضمن البند الخامس من المادة (17) على شرط «شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح».

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