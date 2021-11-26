أبوهيسة يطلع على التجربة التونسية في المناطق الصناعية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 08:32 مساء
أبوهيسة خلال تفقده المنطقة الصناعية المغيرة في تونس، 26 نوفمبر 2021، (وزارة الصناعة)

اطلع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة على التجربة التونسية في المناطق الصناعية؛ سعيا إلى نقلها لليبيا.

جاء ذلك خلال زيارته المنطقة الصناعية المغيرة في العاصمة التونسية، حسب بيان وزارة الصناعة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتفقد مصانع شركتي «ستيليا آيرو سبيس» و«فيجياك آيرو» المتخصصتين في صناعة قطع تركيب الطائرات لعملاقي الطيران «آيرباص» و«بوينج».

وتضم المنطقة الصناعية تسع شركات لتصنيع قطع الطائرات، ومجمع لتركيب السيارات، وآخر لصناعة قطع غيار السيارات، ومجمع صناعة المواد الغذائية وعدد من المصانع الأخرى.

رافقه خلال الجولة المدير العام لهيئة المناطق الصناعية عادل المصري، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي.

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