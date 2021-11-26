فرنسا وإيطاليا تؤكدان التزامهما بـ«استقرار ليبيا»

دراغي وماكرون خلال لقاء في بروكسل، 25 مايو 2021، (آكي)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، «الالتزام المشترك لصالح استقرار ليبيا».

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن دراغي قوله بعد التوقيع على «معاهدة كويرينالي»: «في الأشهر الأخيرة، تكثفت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا»، منبهًا إلى «الالتزام المشترك لصالح الاستقرار في ليبيا»، وذلك «بفضل المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس هذا الشهر، برئاسة إيطاليا وفرنسا جنبًا إلى جنب مع ألمانيا وليبيا والأمم المتحدة».

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بدوره، قال ماكرون: «لقد كافحنا معًا من أجل ليبيا» متحدثًا عن «التقارب» بين روما وباريس، وأضاف: «لدينا الكثير لنفعله سويًا».

«معاهدة التعاون الثنائي المعزز» التي سميت «معاهدة كويرينالي» نادرة جدًا في أوروبا، وهي الثانية فقط التي تبرمها فرنسا بعد «معاهدة الإليزيه» التي وقعت بالأحرف الأولى في العام 1963 مع ألمانيا، واستكملت بـ«معاهدة آخن» العام قبل الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وتنص المعاهدة على مجالات لتعزيز التعاون في مسائل الدبلوماسية والدفاع والتحولات الرقمية والبيئية والثقافة والتعليم والتعاون الاقتصادي والصناعي والفضاء. كما تقضي بتأسيس خدمة مدنية مشتركة للشباب.