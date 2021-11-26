فرنسا وإيطاليا تؤكدان التزامهما بـ«استقرار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 07:29 مساء
دراغي وماكرون خلال لقاء في بروكسل، 25 مايو 2021، (آكي)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، «الالتزام المشترك لصالح استقرار ليبيا».

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن دراغي قوله بعد التوقيع على «معاهدة كويرينالي»: «في الأشهر الأخيرة، تكثفت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا»، منبهًا إلى «الالتزام المشترك لصالح الاستقرار في ليبيا»، وذلك «بفضل المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس هذا الشهر، برئاسة إيطاليا وفرنسا جنبًا إلى جنب مع ألمانيا وليبيا والأمم المتحدة».

- فرنسا وإيطاليا توقعان معاهدة تعاون بعد سنوات من الخلاف الدبلوماسي
الملف الليبي على جدول أعمال قمة ماكرون ودراغي غدا

بدوره، قال ماكرون: «لقد كافحنا معًا من أجل ليبيا» متحدثًا عن «التقارب» بين روما وباريس، وأضاف: «لدينا الكثير لنفعله سويًا».

«معاهدة التعاون الثنائي المعزز» التي سميت «معاهدة كويرينالي» نادرة جدًا في أوروبا، وهي الثانية فقط التي تبرمها فرنسا بعد «معاهدة الإليزيه» التي وقعت بالأحرف الأولى في العام 1963 مع ألمانيا، واستكملت بـ«معاهدة آخن» العام قبل الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وتنص المعاهدة على مجالات لتعزيز التعاون في مسائل الدبلوماسية والدفاع والتحولات الرقمية والبيئية والثقافة والتعليم والتعاون الاقتصادي والصناعي والفضاء. كما تقضي بتأسيس خدمة مدنية مشتركة للشباب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية
ليبيا
مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد
رياضة عالمية
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في ...
ليبيا
ليفاندوفسكي يحصد جائزة الأفضل في العالم
رياضة عالمية
اكتشاف متحورة جديدة من «كورونا» في جنوب أفريقيا
دولى
الدولار بـ24200 ليرة.. عملة لبنان تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تستبعد سيف القذافي من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا يتحدث إليك محرك سيارتك.. فتعلم لغته