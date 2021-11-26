أبحروا من ليبيا.. إنقاذ 487 مهاجرا قبالة سواحل تونس

مهاجرون أفارقة أنقذهم الجيش التونسي خلال محاولة عبورهم المتوسط في جنوب البلاد، 11 يونيو 2021. (أ ف ب)

أنقذت قوات البحرية التونسية، الجمعة، 487 مهاجرًا بطريقة غير قانونية قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط)، أبحروا من السواحل الليبية، على ما ذكرت وزارة الدفاع.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية نقلته وكالة «فرانس برس»: «أنقذت خافرة الأعالي البحار مدعومة بوحدات بحرية من جيش البحر والحرس الوطني (خفر السواحل) فجر الجمعة 487 مهاجرًا غير شرعي من جنسيّات عربيّة وآسيوية وأفريقيّة مختلفة».

وأوضحت الوزارة أن الزورق أبحر من السواحل الليبية «بنيّة التوجّه إلى الفضاء الأوروبي»، وكشفت أن المهاجرين يأتون من مصر (162 شخصًا) وبنغلادش (104 أشخاص) وسورية (81) والمغرب (78) وإريتريا (13) والسودان (11) والصومال (7) وفلسطين (5) وغانا (5) وغامبيا (5) وباكستان (4) وسيرالين (4) وومالي (3)، وواحد من كل من تشاد وغينيا وإثيوبيا ونيجيريا وتونس.

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وتراوح أعمار المهاجرين بين 3 و42 عامًا ومن بينهم 13 امرأة و 93 طفلًا.

وفي 16 أكتوبر الماضي، قضى أربعة أشخاص وفُقد 19 آخرون بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين جميعهم تونسيون قبالة السواحل التونسية الشرقية، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي وكالة «فرانس برس». وتم لاحقًا انتشال جثث خمسة آخرين.

وكشفت إحصاءات «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وهو منظمة غير حكومية، أن عدد عمليات الاعتراض لقوارب المهاجرين التي قامت بها قوات خفر السواحل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بلغت حوالى 19500 عملية.

وغرق وفُقد منذ مطلع العام الحالي وحتى 14 نوفمبر، نحو 1319 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط، ووصل 59 ألفًا آخرين تقريبًا إلى السواحل الايطالية، وفق إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.