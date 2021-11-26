ممثلة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالساحل تكشف طلب الكوني «وساطة» في ليبيا

ممثلة الاتحاد الأوروبي الخاصة لمنطقة الساحل الأفريقي، إيمانويلا ديل ري. (الإنترنت)

كشفت ممثلة الاتحاد الأوروبي الخاصة لمنطقة الساحل الأفريقي، إيمانويلا ديل ري، طلب نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وساطة الاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة إيجاد حلول تنموية للشباب «لصدهم عن الاستسلام أمام الإغراءات القادمة من الجماعات المسلحة في ليبيا».

وقالت المسؤولة الأوروبية في حوار مع وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء حول مخرجات زيارة الكوني بروكسل ولقائه معها، الأربعاء الماضي، إنهما «تحدثا عن الصعوبات الحالية التي تواجه التصدير في ليبيا، وكيف يمكن للبلاد أن تستفيد بشكل كبير من استقرار المنطقة في نهاية المطاف»، مضيفة: «هناك استعداد من جانب كل من دول الساحل وليبيا لإيجاد صيغة للتعامل مع المشكلات الملحة، بما في ذلك عودة المرتزقة من ليبيا إلى تشاد وتهريب الأسلحة».

وعبرت ديل ري ونائب المجلس الرئاسي عن «القلق البالغ» فيما يتعلق بانتشار الجماعات المسلحة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا لا سيّما قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.

«حاجة ليبيا إلى الدعم السياسي»

وشددت ديل ري خلال اجتماعها مع الكوني على «حاجة ليبيا ليس فقط للدعم المالي ولكن أيضًا للدعم السياسي»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «يسعى باهتمام كبير لمواكبة العمليات الديمقراطية ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا وتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار والتنمية». وحسب ممثلة الاتحاد الأوروبي، فإن الكوني طلب الوساطة الأوروبية لكنها لم توضح في أي ملف.

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وعبّرت ديل ري عن أملها في أن تكون قادرة على التدخل ليس فقط لضمان أمن المنطقة ولكن أيضًا للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليبيا، مضيفة أن «ليبيا هي المحور مع دول الساحل لعديد أنواع التجارة».

وقالت المسؤولة الأوروبية إنها ناقشت مع الكوني كل القضايا، وخاصة نزع سلاح الميليشيات وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المؤسسات الأمنية للبلاد، إلى جانب الاستقرار في دول الساحل، والحوار بين ليبيا وغيرها من الدول الأفريقية ودول الساحل، وأخيرًا الوعي الجغرافي.

وأبلغت ديل ري الكوني دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل للبعثات التي تسعى لتحقيق أمن طويل الأمد، موضحة أنهما «ناقشا كذلك موضوعات متعلقة بمالي، وعدم الاستقرار، والإرهاب، والجماعات المسلحة».

واتفق الجانبان على ضرورة التدخل للبحث عن أشكال التنمية التي تجعل الشباب أكثر صلابة في حياتهم اليومية وأقل ميلًا للاستسلام للإغراءات القادمة من الجماعات المسلحة.

وبحث نائب موسى الكوني، مع مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارييلي، آليات مكافحة الهجرة، والجرائم العابرة للحدود والإرهاب، ضمن زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأربعاء.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان، أن المحادثات تطرقت إلى الشراكة الليبية- الأوروبية، تجاه برامج التنمية المكانية في الجنوب، ومكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب، والاستراتيجية الليبية لمعالجة موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية، ودعم الاتحاد الأوروبي لسير العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.