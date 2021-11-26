السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا

جواز سفر ليبي. (الإنترنت)

حدَّدت السفارة التركية في ليبيا، اليوم الجمعة، «visa for the globe»، و «Gateway logistics» كمركزين وحيدين لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة تركيا، مؤكدة عدم التصريح لأي مكتب أو وكالة سفر إضافية بمنح التأشيرة.

ويقع «visa for the globe» في سيدي المصري، طريق السكنة، طرابلس، ويمكن للراغبين في الحصول على موعد من خلالها زيارة الموقع الإلكتروني «www.visafg.com»، أما «Gateway logistics»، فيقع في الشارع الذهبي، مبنى قليصة، مصراته ويمكن للراغبين في الحصول على موعد من خلاله الاتصال بالرقم «02136605» شخصيًا ومجانًا، وفق بيان صادر عن السفارة.

- وزير الداخلية يبحث مع السفير التركي إجراءات تسهيل حركة السفر لمواطني البلدين

ويمكن الوصول إلى الإعلانات المتعلقة بنظام المواعيد لمركز «visa for the globe» من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لمركز الطلبات المذكور. أما رسوم تقديم الطلب في مراكز تقديم طلبات التأشيرة تبلغ 300 دينار ليبي، ورسوم خدمة تقديم الطلبات لكبار الشخصيات المقدمة في كلا مركزي التقديم تبلغ 300 دينار ليبي إضافي.

وفي يونيو الماضي، بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العميد خالد مازن، خلال لقائه مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، عددًا من الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة السفر لمواطني البلدين. وأوضحت وزارة الداخلية أن اللقاء ناقش عدة مسائل من بينها رفع التأشيرة التركية عن المواطنين الليبيين وسرعة إصدارها لهم، وتسهيل حركة الدخول بين مواطني البلدين.