«الشرطة القضائية»: ترحيل 14 نزيلا مصريا ومغربيا محكوما عليهم بالإبعاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 02:50 مساء
إجراءات ترحيل مغاربة مبعدين من ليبيا, 26 نوفمبر 2021. (جهاز الشرطة القضائية)

أعلن جهاز الشرطة القضائية، ترحيل 14 نزيلًا محكومًا عليهم بالإبعاد من الجنسيتين المصرية والمغربية.

وقال الجهاز، إن مطار معيتيقة شهد اليوم، ترحيل ستة من النزلاء المحكومين بالإبعاد من الجنسية المغربية، سبقهم بيومين ترحيل ثمانية نزلاء محكومين بالإبعاد من الجنسية المصرية، وفق بيان للجهاز اليوم.

وبحسب البيان، أُجريت إجراءات الترحيل من خلال رئيس وحدة الترحيل بالجهاز طه الحامي، بالتعاون مع مركز تجميع وترحيل النزلاء المبعدين عن دولة ليبيا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة.

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وشدّد البيان على تأمين المبعدين ونقلهم للمنفذ من قبل وحدة الحماية بالمؤسسة بتعليمات ومتابعة مباشرة من مدير المؤسسة المقدم عياد إنجيم.

وأوضح الجهاز، أن مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة تولت تجميع ونقل النزلاء المبعدين من كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالجهاز.

إجراءات ترحيل مغاربة مبعدين من ليبيا, 26 نوفمبر 2021. (جهاز الشرطة القضائية)
إجراءات ترحيل مغاربة مبعدين من ليبيا, 26 نوفمبر 2021. (جهاز الشرطة القضائية)
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