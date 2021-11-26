«الأرصاد» يحذر من رياح جنوبية شرقية على معظم الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 01:39 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية، على معظم الساحل الغربي غدًا، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

وتوقع المركز، في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم، هبوب رياح جنوبية شرقية أيضًا على ساحل رأس لانوف، وجنوبية غربية على ساحل شحات ودرنة غدًا تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة. 

الساحل من  رأس أجدير إلى  سرت:
السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض المناطق.

رياح جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وغربية على باقي الساحل، تتحول إلى جنوبية شرقية، ثم قبلية سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتكون ما بين 25 و35 عقدة غدًا صباحًا.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر اليوم، ويصل إلى 2.25 متر غدًا على ساحل زوارة وطرابلس.
البحر خفيف الموج إلى هادئ اليوم، ويكون قليل الاضطراب غدًا صباحًا على ساحل زوارة وطرابلس.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

الساحل من  الخليج إلى  طبرق:
تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض المناطق.
رياح شمالية غربية، على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، تتحول إلى جنوبية شرقية، ثم قبلية، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على باقي الساحل، تتحول إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 30 عقدة صباح اليوم، على ساحل شحات ودرنة و25 عقدة غدًا على ساحل رأس لانوف.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.00 متر.
البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ثم هادئ آخر النهار، وخفيف الموج ظهر غدٍ.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

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