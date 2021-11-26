«الأرصاد»: طقس متقلب على غالب مناطق ليبيا اليوم الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حالة من الطقس المتقلب على غالب مناطق ليبيا.

كما توقع المركز في نشرة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، رياحًا نشطة اليوم، على مناطق الشمال الشرقي، وتشمل من يوم الغد مناطق غرب ليبيا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، خاصة من مساء يوم الغد، ويوم الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة، إلى نشطة السرعة يوم الغد، مثيرة الأتربة على بعض المناطق، تتجاوز سرعتها 25 عقدة، مما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، على غالب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة على (سهل بنغازي-سهل المرج-الجبل الأخضر وطبرق)، تؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتكون على جالو والجغبوب بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الأحد على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، خاصة يوم الأحد مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 25 و33 درجة مئوية على غالب المناطق وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.