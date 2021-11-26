الزناتي يبحث الشراكة الصحية وتقديم الاستشارات مع خبراء جامعة آخن الألمانية

وزير الصحة مع خبراء جامعة آخن, (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، الأسبوع الماضي، مع خبراء ألمان ومختصين واستشاريين بجامعة آخن، تعزيز التعاون المشترك، والرفع من مستوى الخدمات الصحية في ليبيا، وإيجاد حلول ناجحة للمشاكل التي يعاني منها القطاع، وتقديم استشارات طبية للحالات المرضية عن بُعد.

المباحثات التي عُقدت عبر تقنيات التواصل عن بُعد، حضرها مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ حاتم العوّامي، وفق بيان لوزارة الصحة اليوم.

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وأكدت الوزارة الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الليبية، وجامعة آخن، لتعزيز الشراكة الصحية بين الجانبين، بناء على الاجتماع.

وبحسب البيان، تتجه وزارة الصحة، لوضع أسس شراكة صحية مع ألمانيا، بشأن تقديم استشارات وحلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع، فضلًا عن تقديم استشارات طبية للحالات التي تعاني من أمراض معقدة.