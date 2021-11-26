مجلس الأمن التركي يرفض «الخطوات أحادية الجانب» في الانتخابات الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 01:53 صباحا
مجلس الأمن القومي التركي (أرشيفية: الإنترنت)

تصدرت الانتخابات في ليبيا قضايا ناقشها مجلس الأمن القومي التركي، الذي دعا المجتمع الدولي «للوقوف في وجه الفاعلين الذين يستغلون المرحلة لمصالحهم الخاصة».

وحث المجلس، وهو أعلى هيئة تنسيق أمني تضم عسكريين ومدنيين في تركيا، على «وجوب تجنب الخطوات أحادية الجانب في ليبيا، من أجل إجراء الانتخابات بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء»، وفق بيان صدر في نهاية اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

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وكان المجلس التركي يلمح إلى الجدل القائم حول قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، والذي يرفض مجلس الدولة فرضه قبل التشاور معه شأنه.

وتتخوف تركيا من وصول إلى سدة الحكم رئيس جديد في ليبيا يلغي مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول بين رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.

وترفض تركيا اعتبار وجودها العسكري بمثابة وجود أجنبي ردًا على مطالب دولية وأممية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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