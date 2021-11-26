مؤسسة النفط تبحث مع النيابة العامة إزالة التعديات على خطوط شركة البريقة

جانب من اجتماع مسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط مع ممثلين عن النيابة العامة. الخميس 25 نوفمبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحث مسؤولون بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، مع ممثلين عن النيابة العامة إزالة التعديات على خطوط شركة البريقة، على خلفية البلاغ المقدَّم من الشركة بشأن إزالة التعديات التي طالت خطوط نقل الوقود بين مستودعي الزاوية - طرابلس.

حضر الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم بوبريدعة، ومدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة الدكتور خلف الله إبراهيم، والمستشار محمود اليسير وكيل النيابة بمكتب النائب العام، والمستشار أيمن أبو الشواشي المكلفون من النائب العام، لمناقشة الملف، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع آلية الإزالة والصعاب التي سيواجهها أصحاب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الخسائر المترتبة على أمر إزالة العوائق. وتبنّت مؤسسة النفط خطة استراتيجية بديلة مقدَّمة من شركة البريقة لتسويق النفط، تتمثل في الموافقة على تخصيص قطعة أرض مجاورة لمستودع جنزور النفطي، تمكنها من بناء قدراتها التخزينية اللازمة، وإنشاء نقطة استلام بحرية عائمة.

وأضاف البيان أن المشروع ستتم تغطية نفقاته من خلال بعض الترتيبات المالية التي سبق للمؤسسة أن أحالتها لحكومة الوحدة الوطنية، حيث جرى الاتفاق على دعوة الأطراف ذات العلاقة، وكلٌ فيما يخصه لوضع الخطة موضع التنفيذ، والتي ستُجرى متابعتها والإشراف على تنفيذها من قِبل مكتب النائب العام بصفته الجهة المختصة المحال إليها البلاغ.

جانب من اجتماع مسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط مع ممثلين عن النيابة العامة. الخميس 25 نوفمبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

جانب من اجتماع مسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط مع ممثلين عن النيابة العامة. الخميس 25 نوفمبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)