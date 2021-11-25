ناشطات ينظمن تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 11:32 مساء
جانب من تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)

نظم ناشطات تظاهرة، اليوم الخميس، بالتزامن مع ذكرى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بحضور وتأمين قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن طرابلس، ومكتب شؤون المرأة بوزارة الداخلية.

ونشرت صفحة مديرية أمن طرابلس على موقع «فيسبوك»، صورًا تظهر جانبًا من الفاعلية، التي رفع فيها المشاركات لافتات مدون عليها عبارات داعمة لحقوق المرأة.

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ويهدف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة؛ وعلاوة على ذلك، فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة مازالت مختفية، حيث كان شعار الحملة باللون البرتقالي وهو لون لتمثيل مستقبل أكثر إشراقًا وخالٍ من العنف ضد النساء.

وتقول الأمم المتحدة إن «العنف ضد المرأة والفتاة يُعد واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار».

جانب من تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
جانب من تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
جانب من تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
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