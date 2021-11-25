كوبيش يلتقي ممثلي منتدى حوار الشباب في طرابلس

جانب من اجتماع يان كوبيش مع ممثلي منتدى حوار الشباب في طرابلس. الخميس 25 نوفمبر 2021 (موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المبعوث الخاص للأمين العام المستقيل، يان كوبيش، التقى ممثلي منتدى حوار الشباب في مقر البعثة في طرابلس اليوم الخميس، وذلك بحضور مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون.

وسلّم ممثلو منتدى حوار الشباب دعوة للأمم المتحدة لحضور المؤتمر الوطني للشباب الذي سيُعقد في طرابلس يوم 27 نوفمبر تحت شعار «هذا وقتنا»، وفق بيان نشره موقع البعثة الإلكتروني.

وأطلع ممثلو الشباب كوبيش وغانيون، على جهودهم لقيادة مصالحة وطنية مجتمعية تنطلق من القاعدة باتجاه القمة، فضلاً عن جهودهم في النهوض بمشاركة ملموسة للشباب في الحياة السياسية في ليبيا، لا سيما من خلال الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.

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وأعرب كوبيش عن «إعجابه بالجهود الموحّدة لمنتدى الشباب وبعزمهم على أن يكونوا فاعلين حقيقيين في التغيير من خلال الانخراط في الحياة السياسية من أجل مستقبل أفضل لليبيا والشعب الليبي».

وجدَّد المبعوث الخاص موقف مجلس الأمن «الذي تجلى في البيان الصادر عن رئاسة المجلس في 24 نوفمبر، والذي يدعو إلى ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والقرار 2570 لسنة 2021».

وشدَّد على أن «الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي وحدها التي ستسمح للشعب الليبي، خاصة الشباب والنساء، بانتخاب ممثليه الحقيقيين، بما في ذلك انتخابهم أنفسهم أيضًا، ودخول الحياة السياسية كمحفز حاسم وقوة للتغيير قادرة على تحويل البيئة السياسية والثقافة، وتسهم- في نهاية المطاف وبشكل فعال- في وضع ليبيا على طريق الديمقراطية والاستقرار والوحدة والازدهار».

وتابع أن «الشباب، بمن فيهم النساء، هم منْ عليهم تشكيل مستقبل ليبيا لأنفسهم ولجيل المستقبل»، مؤكدًا أن هذه العملية الديمقراطية السياسية توفر أيضًا فرصة فريدة لا ينبغي تفويتها، وذلك «على الرغم من كل الخلافات والمخاطر والمجهول الذي يحف الانتخابات».

وأضاف كوبيش أن «موجة الناخبين والمرشحين المسجلين دليل على أن غالبية سكان البلاد يفهمون ذلك، وأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لأي سبب، حتى وإن كان لأسباب وجيهة للغاية، من شأنه أن يسمح للآخرين، لا سيما أطراف الوضع الراهن ومناصريهم، بتحديد مستقبل ليبيا، مهملين ومتجاهلين تطلعات واحتياجات الأجيال الشابة، بما في ذلك النساء».

جانب من اجتماع يان كوبيش مع ممثلي منتدى حوار الشباب في طرابلس. الخميس 25 نوفمبر 2021 (موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

جانب من اجتماع يان كوبيش مع ممثلي منتدى حوار الشباب في طرابلس. الخميس 25 نوفمبر 2021 (موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

جانب من اجتماع يان كوبيش مع ممثلي منتدى حوار الشباب في طرابلس. الخميس 25 نوفمبر 2021 (موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)