وزير الداخلية: لم نتمكن من استكمال الدورات التدريبية لعناصر الشرطة بالمنطقة الشرقية

وزير الداخلية خالد مازن خلال مؤتمر صحفي بشأن تطورات تأمين العملية الانتخابية. الخميس 25 نوفمبر 2021

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، إن الوزارة لم تتمكن من استكمال الدورات التدريبية لعناصر الشرطة بالمنطقة الشرقية التي تأتي في إطار استعداداتها للانتخابات المقرَّرة يوم 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على تأمين مراكز الاقتراع في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف مازن في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، أن كافة المؤشرات بشأن خطة الوزارة لتأمين الانتخابات «تسير وفق المأمول»، منوها بأن الوزارة افتتحت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات وهي مجهّزة ومربوطة بمراكز الانتخابية كافة.

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وذكر مازن أن وزارة الداخلية شكّلت لجنة متخصصة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وجرى عرضها على الجميع من أجل تأمين الانتخابات ومضت الخطة وفق الجدول الزمني الذي وُضع مسبقًا لكنها تعثرت بعض الشيء.

وزارة الداخلية تؤمِّن 1906 مراكز اقتراع

وقال مازن إن هناك 1906 مراكز اقتراع تقوم وزارة الداخلية بحمايتها، مؤكدًا أن الوزارة أشرفت على إيصال جميع المعدات المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى كل هذه المراكز، وتعمل على حراستها وتأمينها؛ استعدادًا للعملية الانتخابية.

وأمس الأربعاء، افتتح وزير الداخلية رفقة نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية. واطلع على التجهيزات وما تحتويه الغرفة من معدات خاصة بعملية تأمين وحماية الانتخابات والتواصل مع الغرف الفرعية الأخرى والتنسيق في تبادل المعلومات، بما يسهم في نجاح سير العمل الأمني في تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المُزمع عقدها في شهر ديسمبر المقبل.

وفي 23 أكتوبر الماضي، قال وزير الداخلية إن الوزارة وضعت خطة لتأمين الانتخابات، تشمل تأمين مفوضية الانتخابات وحملات المرشحين، وكذلك الناخبين ومراكز الاقتراع وغيرها مما يرتبط بالعملية. وأكد وقتها أن الوزارة تجاوزت مراحل طيبة في ملف تأمين الانتخابات ولاقت إشادة محلية ودولية في هذا الصدد.