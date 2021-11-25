عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 09:16 مساء
المرشحان الرئاسيان محمد أحمد الشريف ومحمد خالد الغويل. (الإنترنت)

عاد المرشحان محمد خالد الغويل، ومحمد أحمد الشريف إلى السباق الرئاسي من جديد بعدما قبلت محكمة استئناف طرابلس الطعون التي تقدموا بها على قرار استبعادهما من القائمة الأولية للمرشحين لخوض المنافسة على منصب رئيس الدولة، الذي أصدرته مساء أمس الأربعاء.

وقال المحامي محمد العلاقي عبر حسابه على «فيسبوك» إن محكمة استئناف طرابلس نظرت الطعن المقدَّم من الغويل وحكمت لصالحه ليعود مجددًا إلى السباق الرئاسي، مشيدًا بمحامي المرشح الرئاسي.

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وقال المكتب الإعلامي للمرشح المستبعد محمد أحمد الشريف إن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن على استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذي تقدَّم به فريقه القانوني وحكمت بإلغاء قرار مفوضية الانتخاب ليعود إلى قائمة المرشحين لتكملة المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

واستبعدت مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء، 25 مرشحًا من السباق الرئاسي، كان من بينهم الغويل والشريف، كما نشرت القائمة الأولية للمرشحين الذين سيتنافسون على منصب رئيس الدولة في الانتخابات المقرَّرة يوم 24 ديسمبر المقبل.

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