«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية

حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية (موقع المفوضية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن استكمال حملات التوعية والتحفيز على المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال حافلات تحمل عبارات توعوية، وملصقات إعلانية تجوب شوارع طرابلس منذ أمس الأربعاء.

وقالت المفوضية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن هذه الحافلات التي تحمل شعار «صوتك مستقبلك»، تأتي ضمن الحملة التي تهدف لتحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة، التي أعلنت المفوضية مطلع الشهر الجاري عن بدء تنفيذها.

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وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تنفذ فيه المفوضية حملات توعوية مصاحبة، تشمل تركيب اللافتات وتوزيع الملصقات والكتيبات الإرشادية والومضات المرئية والمسموعة التي تبث عبر القنوات والمحطات الاذاعية، بالإضافة إلى رسائل القصيرة (SMS) ورش العمل والندوات التثقيفية.

حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية (موقع المفوضية العليا للانتخابات)