تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج

وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

أعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، اليوم الخميس، تعديل شروط التسجيل في منحة دعم الزواج، المخصّص لها مليار دينار، في مرحلتها الثانية.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، إنّ صندوق دعم الزواج بدأ قبل أربعة أيام المرحلة الثانية لاستقبال طلبات الحصول على المنحة، لافتًا إلى أن البعض كانت لديه هواجس حيال مدى توافر الشروط للاستفادة من المنظومة.

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ومن خلال الطلبات المستلّمة، رأى القائمون على المنحة تعديل النقطة الثانية من الشروط لتصبح أن يكون المتقدم للمنحة قد بلغ 25 عامًا للزوج، و18 عامًا للزوجة، وتستثنى الفتاة إن كانت هذه الزيجة الثانية، بعدما كانت في السابق 30 عامًا للزوج و25 عامًا للزوجة، وفق الوزير.

والإثنين الماضي 22 نوفمبر، أعلن الصندوق إطلاق المنظومة الإلكترونية للمنحة الثانية لدعم الزواج.

وأوضح وزير الشباب، في المؤتمر الصحفي، أن «هذه المنحة تستهدف كل الشباب الليبي، تعزيزًا للروابط الأخوية بين الليبيين وستكون هناك عدد من الآليات لتنظيم سلم الأولويات للاستفادة من هذا البرنامج».

وأضاف أن أي إجراءات جرى إعلانها تدخل في إطار التنظيم لا أكثر، منوهًا بأن هذه المنحة ستتبعها مبادرات أخرى لصالح الشباب الليبي.

وتابع: «علينا متابعة رقابية دقيقة من قبل الأجهزة الرقابية، ولا يتم تسليم قيمة المخصّص إلا بعد قبول عقد الزواج المصدّق من المحكمة التي جرى في نطاقها عقد الزواج».

وأردف: «نطمئن الجميع أن هذه المنفعة ستكون بشكل دائم ومستمر، لأن هذه مقاصد وغايات التنمية المجتمعية وستجرى مطابقة الإجراءات المقدَّمة من مندوب الصندوق على مستوى البلدية مع مصلحة الأحوال المدنية».

وبذلك تصبح شروط وضوابط الحصول على منحة تيسير الزواج على النحو التالي:

- أن يكون طالبو المنحة من الزوجين متمتعين بالجنسية الليبية.

- أن يكون المتقدم للمنحة قد بلغ 25 عامًا للزوج و18 عاما للزوجة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من قبل ويستثنى من ذلك الزوجة.

- أن يكون تاريخ إبرام العقد اعتبارًا من 12- 8- 2021 ويشترط أن يكون حاصلاً على رقم قيد حديث بعد هذا التاريخ.

- يشترط على طالب المنحة وجود دخل أو مرتب أو أجر ثابت، على أن يقدم ما يفيد ذلك.

- حضور الزوجين دورات التأهيل والإرشاد الأسري والبرامج التوعوية والتثقيفية لإعداد المقبلين على الزواج التي ينظمها الصندوق إن أمكن لهم ذلك.

- يراعى ذوي الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة من بعض الشروط والضوابط المشار إليها وتُخصص لهم نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة.

وفي 15 نوفمبر الجاري، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المنحة الثانية لدعم الزواج، وذلك بعد يوم من إحالة وزارة المالية إذن صرف المليار الثاني الخاص بالمنحة إلى المصرف المركزي.

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

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