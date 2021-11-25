لجنة «5+5»: استعداد أفريقي للتعاون في ملف خروج المقاتلين التابعين لأعضاء الاتحاد

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان اليوم الخميس، إن ممثلي الاتحاد الأفريقي «أبدوا استعداداهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدول الاتحاد الأفريقي وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال بلدانهم لهم، وكذلك التنسيق لضمان عدم عودتهم مجددًا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار».

واجتمعت اللجنة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري في تونس مع ممثلي الاتحاد الأفريقي بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما التقى أعضاء اللجنة المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأوضحت اللجنة أن الاجتماع جاء «بناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي» واستكمالًا لمخرجات اجتماعها في القاهرة في الأول من نوفمبر مع ممثلين عن دول الجوار «السودان وتشاد والنيجر» الذي تبنت فيه تصورًا مع هذه الدول على وضع آلية للتواصل والتنسيق لغرض خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

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وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة أن اجتماعاتها مع ممثلي دول الاتحاد الأفريقي في تونس سادتها «أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش»، موضحةً أنه جرى «الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها على ضرورة استكمال بناء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري».

وأعربت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام البيان عن تقديرها للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكّدة أهمية التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وكافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن.