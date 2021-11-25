ورشة عمل أممية مرتقبة حول «التحليل القطري المشترك» للقطاعات المحلية

وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات معمنسقة الشؤون الإنسانية. (وزارة الخارجية)

دعت مساعدة الأمين العام المنسقة المقيّمة للشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون، خلال لقائها مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، إلى التنسيق مع القطاعات المحلية المختصة، لحضور ورشة عمل مرتقبة حول «التحليل القطري المشترك» الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من خلال بعثاتها في الدول الأعضاء سنويًا.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن ورشة العمل الأممية المرتقبة تهدف إلى تقييم تقرير نتائج مخطط العام الماضي، ومتابعة سير التقدم في برامج ومشاريع العام الحالي، والتخطيط للمشاريع التنموية والإنسانية المستقبلية، بما يتلاءم مع خطط الدولة الليبية.

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وأضافت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت أن وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي بحث مع المسؤولة الأممية آلية تنظيم عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها التي تعمل في ليبيا.

كما ناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة، أمس الأربعاء، الخطة التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، من خلال أجندة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة تقييم التقدم في تحقيق هذه الأهداف بين القطاعات المحلية.