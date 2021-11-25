وكيل وزارة الخارجية يبحث «مشكلات الجالية الليبية» في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 03:54 مساء
من لقاء وكيل وزارة الخارجية الليبي مع نائب وزير الخارجية التركي في إسطنبول، 25 نوفمبر 2021. (الخارجية الليبية)

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مراد احميمة، بإسطنبول، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية التركية، يافوز سليم كران، «مشكلات الجالية الليبية في تركيا».

وخلال اللقاء، أعرب المسؤول التركي عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الليبية لجهودها في «إعادة المواطنين الأتراك السبعة الذي كانوا محتجزين في ليبيا»، وفق بيان صادر عن الوزارة الليبية. 

- تركيا تعلن إعادة 7 من مواطنيها كانوا محتجزين في شرق ليبيا

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى «العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة».

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إطلاق سبعة أتراك كانوا محتجزين منذ حوالي عامين في شرق ليبيا، وذلك عقب جهود دبلوماسية مكثفة.

قالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن المواطنين الأتراك السبعة المحتجزين في شرق ليبيا، «عادوا إلى البلاد بأمان نتيجة جهود واتصالات حثيثة»، متحدثة عن جهود دبلوماسية مشتركة لتركيا وقطر.

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