«الأعلى للقضاء» يسحب قرار تعديل لائحة تعيين وتحديد مهام لجان الطعون الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 03:04 مساء
مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

سحب المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، قراره السابق بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بالقرار رقم «142» لسنة 2021.

وأصدر المجلس، الثلاثاء، الماضي، القرار رقم «161» لسنة 2021، عدل بموجبه المادة الخامسة من القرار رقم «142» لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الانتخابية.

وفي القرار الجديد المرقم بـ«163» لسنة 2021، نصت المادة الأولى على سحب قراره رقم «161» لسنة 2021، في إشارة إلى استمرار العمل بالقانون رقم «142» لسنة 2021.

ونصّ القانون رقم «142» لسنة 2021، في مادته الخامسة على أن «ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين»، كما «ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده، أو موطنه المختار حسب الأحوال».

- «الأعلى للقضاء» يعدل لائحة تعيين وتحديد مهام لجان الطعون الانتخابية
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
معركة قانونية خلف مشهد المرشحين بشأن دستورية القانون الانتخابي

أيضًا «ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحول».

وأدخل القرار المقرر سحبه رقم «161» لسنة 2021، تعديلًا على المادة الخامسة من اللائحة المشار إليها أعلاه بحيث يجري نصها كما يلي: ترفع الطعون المتعلقة بقبول المرشحين أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الموطن المختار للمرشح المطعون ضده أو الطاعن، في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين».

كما «ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع، وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال»، حسب المادة نفسها.

في حين «ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
نفوق دلفين على شاطئ زوارة
ليبيا
سورية تعول على موسم سياحي واعد العام المقبل
اقتصاد
ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
«إنتر ميلان» يعزز آماله في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الجبهة «لقيادة المعارك» في مواجهة «متمردي تيغراي»
دولى
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
الـ«بنتاغون» ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة
دولى
رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها
دولى
بقيمة 10 مليارات دولار... الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
اقتصاد
تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز
رياضة محلية
خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 ...
رياضة عالمية
فرنسا تدعو إلى «اليقظة» تحسبا لتولي إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة الإنتربول
دولى
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «كيا» تكشف نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية