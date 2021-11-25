المنفي: «الرئاسي» مستمر في إنجاز خارطة الطريق وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 02:54 مساء
المنفي خلال لقائه عدد من عمداء البلديات، 25 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المجلس مستمر في إنجاز استحقاقات المرحلة وفقًا لخارطة الطريق، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، بانتخابات برلمانية ورئاسية تُجرى بشكل متزامن.

جاء ذلك في حديثه خلال لقاء اليوم الخميس مع عمداء بلديات غدامس، ودرج، ونالوت، ووازن، والحوامد، وكاباو، والرحيبات، وجادو، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وأكد المضي قدمًا في مشروع المصالحة الوطنية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتوحيد المؤسسات.

بدورهم، أشاد عمداء البلديات الحاضرون للاجتماع، بدور المجلس الرئاسي في العمل على عبور المرحلة الانتقالية بسلام، مشيرين إلى دعمهم المجلس خلال الفترة المقبلة لتقديم مبادرة توافقية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام.

كما جدَّد عمداء البلديات، مطالبتهم بضمان حقوق الأمازيع، والوقوف معهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات الشعب الليبي.

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