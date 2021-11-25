السايح يتفق مع بوشناف على استقبال مراقبين من «الأمن القومي»

لقاء السايح وبوشناف، 25 نوفمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

اتفق رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف على استقبال المفوضية لمراقبين في مراكز الاقتراع من قبل جهاز الأمن القومي؛ لضمان عدم وجود خروقات في العملية الانتخابية ونجاحها.

جاء ذلك في لقاء بديوان مجلس المفوضية، صباح اليوم الخميس، والذي استعرض مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمرحلة المقبلة، إضافة إلى آليات مشاركة المراقبين المحليين في المراقبة على الانتخابات، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

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وأكد بوشناف دعمه للمفوضية لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، مثمنًا الجهود التي بذلتها في التحضير للانتخابات.

وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وأبرز الصعوبات التي تواجهها.

كما تطرقا إلى سُبل ضمان قبول نتائجها من جميع الأطراف أيًا كان الفائز بها، مشددان على أن الفائز الوحيد حال نجاح هذه الانتخابات هو ليبيا.