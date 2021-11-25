توزيع أكثر من 1.9 مليون بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع

مواطنة تستلم بطاقة الناخب من مركز اقتراع في طرابلس، 16 نوفمبر 2021، (الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، توزيع مليون و962 ألفًا و908 بطاقات ناخب في مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية بمختلف مناطق البلاد.

وبلغ عدد الرجال الذين حصلوا على البطاقة مليونًا و185 ألفًا و392 شخصًا، والنساء 777 ألفًا و516 امرأة، بحسب الإحصائية المنشورة على صفحة المفوضية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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ومراكز توزيع بطاقات الناخبين هي نفسها مراكز الاقتراع، ويُجرى توزيع البطاقات من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساءً، شريطة أن يكون الناخب قد سجَّل في السابق أثناء فتح منظومة التسجيل.

وكانت المفوضية رصدت ملاحظات في عملية توزيع البطاقات من أبرزها «حضور الناخب لتسلُّم بطاقاته دون إثبات هوية وإصراره على ذلك، أو محاولته تسلُّم البطاقة بالنيابة عن ناخب آخر، رغم الإعلان مسبقًا بأن تسلُّمها سيتم بالحضور الشخصي».