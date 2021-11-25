مقتل شخص في مشاجرة ببنغازي

المتهم في جريمة قتل بمدينة بنغازي، 25 نوفمبر 2021، (مديرية أمن بنغازي)

تلقى مركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي بلاغًا بمقتل شخص، يحمل الجنسية المصرية، على يد آخر فلسطيني الجنسية.

واستقبل مستشفى الجلاء جثمان الضحية وبه آثار طعن بواسطة سلاح أبيض، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وكلف أعضاء التحريات بالبحث والتحري في المديرية بالتحقيق في الواقعة، حيث أفاد شقيق المجني عليه بأن الجاني كانت لديه مشكلة سابقة مع شقيقه.

ثم تمكَّن أعضاء التحريات من التوصل لمكان اختفاء الجاني؛ حيث عثروا عليه، ملاحظين وجود إصابات في جسده بالكتف الأيمن والصدر.

واعترف الجاني بأنه قتل ضحيته الذي يسكن معه في المنزل نفسه، وذلك بعد مشاجرة على ارتفاع صوت الهاتف المحمول ليلًا، إذ قام الأخير وشقيقه بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، قبل أن يفض شركاؤهم في السكن الإشكالية، إلا أنه أضمر الانتقام منهما ليلًا، فتوجه إلى غرفتهما، ووجد بجوار المجني عليه سلاحًا أبيض، استخدمه في طعنه، ثم حاول مهاجمة شقيقه الآخر، إلا أن الأخير انتزع منه السلاح ووجه له طعنات في الكتف والصدر.

وأشار البيان إلى إيداع كل من الجاني وشقيق المجني عليه داخل الحجز القانوني لعرضهما على النيابة العامة.