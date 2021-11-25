اللجنة العليا للطفولة تطلب المشاركة في المناظرات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 11:35 صباحا
اللجنة العليا للطفولة، (أرشيفية: الإنترنت)

طلبت اللجنة العليا للطفولة إشراكها في المناظرات التي ستُجرى للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

ودعت اللجنة إلى أهمية تضمُّن برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على الموقف والتصور من قضايا وحقوق الطفل، كاشفة نيتها عقد مؤتمر صحفي بمشاركة أطفال، لتوجيه نداء في هذا الإطار، حسب بيان نشرته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، انطلاق مبادرة المناظرات الرئاسية تحت شعار «ليبيا تقرر»، قائلة إنها ستوفر فرصة عادلة بين المرشحين لعرض أفكارهم ورؤاهم التنافسية بما يسهم في «دعم الثقافة السياسية المسالمة».

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ولفتت اللجنة إلى معاناة الأطفال خلال الفترة الماضية من ويلات النزوح والتهجير، وعدم توفر التطعيمات والأدوية والأمصال، وتدني مسوى التعليم، إضافة إلى جرائم الخطف والقتل، مبدية تطلعها إلى بناء مرحلة جديدة من الأمن والأمان لهم.

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