732 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية الصادرة الخميس 25 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 129 حالة حرجة، و11 حالة وفاة، و2117 حالة شفاء.

وقال المركز في بيانه رقم «570»، إنه تسلَّم، الأربعاء، 5349 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 4617 عينة، وإيجابية 732 عينة بنسبة 13.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا إلى 370 ألفًا و187 حالة بينها 27 ألفًا و740 نشطة، و337 ألفًا و22 شفاء، و5425 وفاة.

وبلغ عدد الملقَّحين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونًا و661 ألفًا و332 شخصًا، فيما تلقى 630 ألفًا و306 أشخاص الجرعة الثانية.