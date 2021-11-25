732 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 11:25 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة الخميس 25 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 129 حالة حرجة، و11 حالة وفاة، و2117 حالة شفاء.

وقال المركز في بيانه رقم «570»، إنه تسلَّم، الأربعاء، 5349 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 4617 عينة، وإيجابية 732 عينة بنسبة 13.6% من إجمالي العينات المفحوصة. 

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا إلى 370 ألفًا و187 حالة بينها 27 ألفًا و740 نشطة، و337 ألفًا و22 شفاء، و5425 وفاة.

وبلغ عدد الملقَّحين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونًا و661 ألفًا و332 شخصًا، فيما تلقى 630 ألفًا و306 أشخاص الجرعة الثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
نفوق دلفين على شاطئ زوارة
ليبيا
سورية تعول على موسم سياحي واعد العام المقبل
اقتصاد
ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
«إنتر ميلان» يعزز آماله في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الجبهة «لقيادة المعارك» في مواجهة «متمردي تيغراي»
دولى
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
الـ«بنتاغون» ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة
دولى
رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها
دولى
بقيمة 10 مليارات دولار... الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
اقتصاد
تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز
رياضة محلية
خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 ...
رياضة عالمية
فرنسا تدعو إلى «اليقظة» تحسبا لتولي إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة الإنتربول
دولى
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «كيا» تكشف نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية