«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من أجدابيا إلى الجبل الأخضر

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على الساحل من أجدابيا إلى الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل من زوارة إلى الخمس، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

- رياح جنوبية تتحول مساء اليوم غربية إلى جنوبية شرقية، وتكون غربية إلى شمالية غربية غدًا على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتكون مساء اليوم بين 20 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة، خلال سقوط المطر.