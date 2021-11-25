أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 10:12 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال بأجواء متقلبة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة بين 20 و30 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء غائمة مع سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة الأتربة على بعض المناطق، تتجاوز سرعتها السبت 25 عقدة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، على معظم المناطق وتسجل تراجعًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر هذه الليلة، خصوصًا على منطقة الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على سهل بنغازي وسهل المرج والجبل الأخضر وطبرق، تودي إلى هبوط الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض الأماكن، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على بعض المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا لتتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على معظم المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

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