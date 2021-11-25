الصحة: استئناف صرف مكافآت العاملين بمراكز العزل قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 08:48 صباحا
اجتماع وزارة الصحة بشأن مراكز العزل، 24 نوفمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة استئناف صرف مكافآت العاملين في مراكز العزل قريبًا، وذلك وفق آلية تضمن مراجعة وتدقيق تلك المكافآت.

وبحث وكيل الوزارة سمير كوك هذا الملف خلال اجتماع أمس الأربعاء، مع مدراء مراكز العزل في المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والمنطقة الغربية وباطن الجبل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

كما تناول اللقاء الاحتياجات والمستلزمات ومشغلات المعامل التي تحتاجها مراكز العزل، ووضع منظومة لتسريع توفير احتياجات المراكز؛ تحسبًا للحالة الطارئة التي قد تحدث بخصوص جائحة فيروس «كورونا».

يأتي هذا الأمر في إطار الاستعداد والتأهب لمجابهة موجة جديدة محتملة من فيروس «كورونا».

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