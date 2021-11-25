مجلس الوزراء يضم التعليم التقني والفني لمخصصات دعم الرواتب

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021. الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا بضم التعليم التقني والفني لمخصصات دعم الرواتب، على أن يجرى تخصيص مليارين و250 مليون دينار لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم التقني لدعم مرتبات العاملين بالوزارتين.

جاء ذلك في القرار رقم 592 لسنة 2021 بشأن تعديل حكم بقراره رقم 425 لسنة 2021، بشأن تخصيص مبلغ مالي.

- الحكومة تخصص 2.25 مليار دينار لدعم مرتبات العاملين بالتربية والتعليم

ونص القرار في مادته الأولى تعدل المادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 425 المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي، تخصيص مبلغ مالي وقدره 2.25 مليار دينار لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم التقني لدعم مرتبات العاملين بالوزارتين، وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2018.

