اجتماع حكومي يبحث عوائق عودة مهجري مرزق إلى مدينتهم

وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يترأس الاجتماع الأول للجنة مهجري بلدية مرزق. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

ترأس وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة مهجري بلدية مرزق، وذلك بديوان رئاسة الوزراء، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، وباقي أعضاء اللجنة.

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول بحث المشاكل التي تمنع عودة مهجري مرزق إلى مدينتهم، ودور وزارة الداخلية في تأمين المدينة، وتحقيق العودة الآمنة للمهجرين، وفتح ملف حوار للمصالحة الوطنية.

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وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي «لتتمكن باقي الجهات الحكومية من البدء في تنفيذ مشاريع عودة الحياة بالمناطق الجنوبية، وتفعيل صندوق إعادة إعمار مدينة مرزق لتأهيل المدينة».

وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يترأس الاجتماع الأول للجنة مهجري بلدية مرزق. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يترأس الاجتماع الأول للجنة مهجري بلدية مرزق. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)