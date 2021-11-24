تمديد الترشح لبرلمان «شباب ليبيا» في نسخته الأولى

شعار وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، تمديد مدة الترشح لبرلمان «شباب ليبيا» في نسخته الأولى حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 نوفمبر، وذلك استجابة لمطالب الشباب ممن فاتتهم فرصة التسجيل والترشح، لبرلمان يمثل محاكاة لسلطة التشريع ليضم عدد 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

ونشرت الوزارة شروط الترشح لبرلمان الشباب الليبي على النحو التالي:

1- أن يكون المرشح ليبي الجنسية، حاملاً للرقم الوطني ولا يقل عمره عن السادسة عشرة، ولا يزيد على الخامسة والعشرين عند الترشح.

2- ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.

3- ألا يترشح في أكثر من دائرة انتخابية من دوائر برلمان شباب ليبيا.

4- أن يكون مؤمنًا ببناء الدولة الوطنية الصاعدة ذات مؤسسات ديمقراطية دستورية.

5- أن يعزز قيم العدالة الاجتماعية ويعمل لترسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين الليبيين، دون إقصاء أو تمييز.

6 - أن يتحلى بروح التسامح والسلام ويعمل من أجل المصالحة الوطنية لبناء وطن قوي موحد ومزدهر.

7- أن يؤمن بحل الخلافات بين الليبيين سلميًّا ويجعل القضاء طريقًا لإعطاء كل ذي حق حقه.

8- أن يعتقد بأهمية خلق اقتصاد وطني حر، يقوم على المبادرة الفردية والشفافية ومعايير الحوكمة، ومكافحة الفساد.

9- أن يكون مؤمنًا بدور الأسرة وحمايتها ورعاية اليافعين وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة حضورًا ومشاركة.

10- أن يكون مستعدًّا لتمكين الشابة واعتبارها شريكًا فاعلًا في البناء والنهضة.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة، لتعبئة النموذج الإلكتروني كل حسب دائرته الانتخابية.

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