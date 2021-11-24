السايح يستعرض مع سفيرة بريطانيا تحضيرات المرحلة المقبلة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 09:09 مساء
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هارندل.، الأربعاء 24 نوفمبر 2021 (موقع المفوضية الإلكتروني)

استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، تحضيرات المرحلة المقبلة للانتخابات خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هارندل.

وأفاد بيان نشره موقع المفوضية الإلكتروني بأن الاجتماع الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية، استعرض مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمرحلة المقبلة، إضافة إلى آليات مشاركة المراقبين الدوليين في المراقبة على الانتخابات.

ونقل البيان عن السفيرة البرلطانية تأكيدها دعم حكومتها الانتخابات المنتظرة، مثمنة «الجهود التي بذلتها المفوضية لإظهار صورة حضارية حول استقبال طلبات الترشح، والترتيبات العالية التي اتخذت في هذا السياق».

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وقالت السفيرة كارولين هارندل إن الخطوات السابقة التي اتخذتها المفوضية «تترجم دلالة على قدرات المفوضية للوصول إلى نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليًّا».

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هارندل.، الأربعاء 24 نوفمبر 2021 (موقع المفوضية الإلكتروني)
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