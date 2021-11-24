دخول 27 إصابة بـ«كورونا» مراكز العزل خلال 24 ساعة وخروج 19 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 08:42 مساء
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، دخول 27 حالة إصابة بفيروس «كورونا» مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى خروج 19 حالة من مراكز العزل في الفترة نفسها، مؤكدة أن عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة حاليًا يصل إلى 130 حالة.

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وأوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل كان في المنطقة الشرقية بواقع عشر حالات، وكذلك عدد الموجودين في العناية الفائقة من المنطقة نفسها بواقع 65 حالة.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي عدد المطعَّمين ضد فيروس «كورونا» بالجرعة الأولى، مليونًا و655 ألفًا و281 حالة، بينما بلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الثانية 619 ألفًا و509 حالات.

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