بريطانيا تدعو إلى سرعة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن

دعا مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن إلى الإسراع بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال المندوب البريطاني خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء: «بدأنا مرحلة حرجة في ليبيا، وندعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بالعملية الانتخابية».

وخلال جلسة أمس لمجلس الأمن الدولي بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت بريطانيا السلطات الليبية بالتعاون مع مكتب المدعي العام لتوقيف وتسليم الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة.

- بريطانيا تطالب السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المطلوبين

وشدد المندوب البريطاني على ضرورة ملاحقة المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم في ليبيا، داعيًا الحكومة الليبية إلى مواصلة التحقيق في هذه الجرائم وكشف المسؤولين عنها، مؤكدًا أن بلاده قدَّمت الدعم اللازم للسلطات الليبية المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم.