مجلس الوزراء يعلن إلغاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتشكيل جهاز جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 07:03 مساء
قوات تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، 16 أبريل 2020. (وزارة الااخلية)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل كيان باسم «جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.

ونص القرار رقم «594» الصادر في 21 نوفمبر الحالي، على إلغاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتؤول اختصاصاتها وأصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

- اتفاق ليبي - أممي على تدريب الكوادر الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

وفي 8 يوليو الماضي، اتفقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على تدريب الكوادر الوطنية الليبية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع المكتب الأممي.

جاء الاتفاق خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي عمر كتي، مع الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة كرستينا البرتيني، في العاصمة طرابلس.

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