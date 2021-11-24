كوبيش: أخشى «فراغا مؤسساتيا» بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إذا حصلت اعتراضات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 06:03 مساء
المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش إنه يخشى «فراغا مؤسساتيا في ليبيا بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا حصلت اعتراضات»، مشيرا إلى أن« المناخ السياسي في ليبيا لا يزال يعاني من الاستقطاب».

وأضاف كوبيش خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الأربعاء، «استقلت في 17 نوفمبر وفي 23 نوفمبر قُبِلت استقالتي رغم عرضي على الأمين العام البقاء في منصبي لفترة انتقالية.. وتنتهي مهمتي في 10 ديسمبر»، مشيرا إلى أنه «أبدى استعداده للعمل لفترة الانتقالية شريطة أن يكون خيار ممكن وهذا ما وضعه في رسالة الاستقالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».

ويوم الثلاثاء، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن كوبيش، قدَّم بالفعل استقالته للأمين العام، الذي قبلها «بكل أسف». وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يعمل على إيجاد «بديل مناسب»، متابعًا: «ندرك تمامًا موعد الانتخابات، ونعمل بأسرع صورة ممكنة لضمان استمرارية القيادة».

كوبيش: عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي لنزعات وصراعات
وأوضح كوبيش في مداخلته أمام مجلس الأمن أن «ليبيا تعاني مرحلة سياسية هشة وعدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى نزاعات وصراعات»، مشيرًا إلى أنه «تم الاتفاق بين أطراف ليبية على أسس دستورية للانتخابات الليبية». ونوه إلى أن «النتائج النهائية للانتخابات الليبية ستُعلن بشكل متزامن» وأن «القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة فيما يخص العملية الانتخابية».

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وأكد أن «استمرار القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يشكل مصدر قلق لليبيا والمجتمع الدولي والدول المجاورة».وأضاف: «لمسنا تزايدًا مقلقًا في أنشطة تنظيمات إرهابية في عدة مناطق ليبية خلال المرحلة الماضية»، داعيًا إلى «ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل الجماعي للضحايا الذين عثر عليهم بمقابر في ترهونة». ورحب كوبيش «بعزم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عقد اجتماعات في تركيا وروسيا ودول الجوار».

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