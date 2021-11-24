بالصور: حفل تأبين لفقيدي الإعلام المحلي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 06:06 مساء
من حفل تأبين فقيدي الإعلام المحلي فرج القماطي ومحمد خليل، في سرت, (بلدية سرت)

أُقيم اليوم الأربعاء، حفل تأبين لفقيدي الإعلام المحلي بسرت، المصور محمد علي خليل، والإذاعي فرج معمر القماطي، اللذين تُوفيا خلال العام الجاري، نتيجة إصابتهما بوباء كورونا.

حفل التأبين أُقيم برعاية بلدية سرت، وبالتعاون مع مكاتب المؤسسات الصحفية والإذاعية في البلدية، وحضره عميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس جامعة سرت، ومديرو مكاتب المؤسسات الصحفية والإذاعية والرياضية، وعدد من الضباط بمديرية الأمن، وعدد من الصحفيين والإذاعيين ومدير مكتب الإعلام ببلدية سرت ورئيس قسم الإعلام بمكتب الثقافة والتنمية المجتمعية بسرت، ومدير منتدى سرت نيوز الثقافي، وعدد من القادة الكشفيين بفوج كشاف سرت وذوي الفقيدين وأقاربهم.

وأُلقيت خلال الحفل التأبيني العديد من الكلمات التي عددت مآثر الفقيدين، وما قدماه خلال مسيرتيهما الصحفية والإذاعية، وأثنت على جهودهما خلال فترة عملهما.

وتُوفي محمد خليل المصور بمكتب وكالة الأنباء الليبية سرت، في الثاني من مارس الماضي، كما تُوفي الإذاعي بإذاعة سرت المحلية والموظف بمكتب الثقافة سرت فرج القماطي، في 29 يوليو الماضي.

وقُدمت في ختام حفل التأبين العديد من الدروع وشهادات التقدير والشكر للفقيدين.

من حفل تأبين فقيدي الإعلام المحلي فرج القماطي ومحمد خليل، في سرت, (بلدية سرت)
من حفل تأبين فقيدي الإعلام المحلي فرج القماطي ومحمد خليل، في سرت, (بلدية سرت)
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