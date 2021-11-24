إخراج المرتزقة والفصائل الأجنبية في مباحثات ليبية مع الاتحاد الأوروبي

وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية محمد عيسى عقب مباحثات مع عدد من مديري إدارات الأتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، 24 نوفمبر 2021. (وال)

ناقش وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية محمد عيسى بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني مع عدد من مديري إدارات الاتحاد الأوروبي عملية إخراج المرتزقة والفصائل الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية، وجرى استعراض الاستراتجية المعدة من الطرف الليبي لتفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا والتشاد والنيجر والسودان.

جاء ذلك ذلك في سياق زيارة العمل الموسعة التي يجريها نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني للاتحاد الأوروبي، واستعرض الاجتماع نتائج المباحاثات المتعددة التي جرت مع الطرف الأوروبي، ومستقبل التعاون المشترك القريب وبعيد المدى، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

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تناول اللقاء العقبات التي قد تُعرقل آليات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، حول المساعدة في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة ونقل المعركة ضد الهجرة غير الشرعية من البحر إلى البر، والسياسات المستقبلية للاتحاد الأوروبي بخصوص الجنوب الليبي ومشاريع التنمية المكانية التي من شأنها أن تكون أرضية أساسية لاستراتجية مكافحة الهجرة والحد من تدفقها نحو الشمال. كما تطرق الاجتماع الفني الموسع إلى آليات عمل البعثات والمنظمات الأوروبية ذات العلاقة في ليبيا، وأهمية موافقتها للمعايير والقوانين الليبية.

حضر الاجتماع الفني مدراء إدارات الاتحاد، وعلى رأسهم مدير الإدارة العامة للجوار والتوسع، والمديرية العامة للتعاون في مجال السياسة الخارجية، ومديريات خدمة العمل الخارجي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإدارة الأمن والسلام، وإدارة شؤون أفريقيا، والتخطيط المدني، والتخطيط العسكري، إلى جانب الوفد الليبي رفيع المستوى.