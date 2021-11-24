«سرت لإنتـاج النفط» تنفي تعرض خطــوط الإنـتاج لحريـق بسبب «عمليـات تخريبيـة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 04:18 مساء
تعـرض أحـد أعمدة كهرباء الضغـط العالي، ضمن منطقة عمليات شركة سرت لإنتاج النفط لماس كهربائي, (صفحة الشركة على فيسبوك)

نفت شركــة ســرت لإنتـاج وتصنيــع النفــط والغــاز، ما تداولتــه بعـض وسائل التواصــل الاجتماعي، حــول تعرُّض خطــوط الإنـتاج لحريـق ناتج عن «عمليـات تخريبيـة متعمـدة بحقـل الوادي النفطي» ليلة أمس.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن حقيقـة ما وقــع هو تعـرُّض أحـد أعمدة كهرباء الضغـط العالي، المغذيـة لأحد الآبار لمـاس كهربائي وحريــق بالعمــود، ما أدى إلى سقــوط جزء منه على الأرض.

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وتابعت الشركة أن مــا أُشيــع أول الأمـر أن الحريق سببـه المخربون الذين يتعرضـون لخطـوط الإنتاج بالتخريـب والسرقــة، «مؤشـــر على مدى الخـوف في نفـوس أولئك المجرمـين من الخطــر الذي يتهددهم أثنــاء ممارستهـم لتلك الأعمـال الخسيسـة»، بحسب البيان.

وشدَّد على أن المواطــن أصبح على درايـة جيدة بذلك الخطــر الذي يهــدد عمليات الشركــة، فأصبـــح يتوقـــع الكارثـــة في أي لحظــة، مضيفة «يظـــل الخطــر قائــمًا إن لم يتوقف أولئك اللصوص عن جرائمهم».

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