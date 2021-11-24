«المالية» تعلن بدء توزيع رواتب أكتوبر لجميع القطاعات الحكومية

شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء توزيع رواتب شهر أكتوبر الماضي، لجميع القطاعات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.

وقالت الوزارة، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن رواتب قطاع التربية والتعليم ستوزَّع الأسبوع المقبل شاملة الزيادة المقررة.

- وزارة المالية تنفذ 85 ألف إفراج من المرتبات المتوقفة وزيادة المعلمين ضمن مرتبات أكتوبر

والأربعاء الماضي، أكدت منصة «حكومتنا»، أن وزارة المالية ضمَّنت زيادة مرتبات المعلمين التي أقرّها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، «ضمن مرتبات أكتوبر»، كما نفَّذت «85 ألف إفراج من المرتبات المتوقفة منذ سنوات».

وأضافت أن وزارة المالية سلَّمت أيضًا أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات صرفها.