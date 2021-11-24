«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 02:54 مساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، على طول الساحل الليبي.

وقال المركز، في توقعاته لنشرة الصيد البحري اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 و1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
الرياح شمالية شرقية على سرت هذا اليوم، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطحه تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
الرياح بحرية إلى شمالية شرقية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف الى بنغازي، بينما تكون صباح اليوم جنوبية غربية على ساحل درنة وبنغازي، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدًا على ساحل شحات ودرنة، ودرجة حرارة سطحه 20 و23 درجة مئوية.
الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

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