الحكومة: حفر 50 بئر مياه ببلديات المدن الأمازيغية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 01:41 مساء
من اجتماع أبوجناح مع عمداء بلديات المدن الأمازيغية وعدد من المسؤولين التنفيذيين، 24 نوفمبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)



أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الاتفاق على جملة من الإجراءات من بينها تنفيذ حفر 50 بئرًا في عدة مناطق ببلديات المدن الأمازيغية من ضمنها بلدية غدامس.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، مع وزير التخطيط المكلف محمد الشهوبي، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة في وزارة التخطيط بطرابلس، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسَّع للوفد الوزاري الأسبوع الماضي في بلدية زوارة.

وناقش الحضور، حسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، المختنقات التي نتجت عن شح المياه في بعض بلديات جبل نفوسة، وكذلك أهمية توسيع شبكة توصيل المياه في الأحياء والمناطق التي تعاني شح المياه، وطرح المتطلبات لبدء مشاريع التنمية.

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حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة، من بينها جهاز الإسكان والمرافق ومصلحة الطرق والجسور وجهاز حفر الآبار، وعمداء بلديات المدن الأمازيغية.

وشدَّد بوجناح على ضرورة الإسراع في تنفيذ وإجراء الإصلاحات الموصى عليها من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة قد خصَّصت مبلغ 160مليون دينار لحفر الآبار في بلديات الجبل.

ويوم السبت الماضي، زار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بلدية زوارة، واطلع على المشكلات ومختنقات المدينة.

من اجتماع أبوجناح مع عمداء بلديات المدن الأمازيغية وعدد من المسؤولين التنفيذيين، 24 نوفمبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)
من اجتماع أبوجناح مع عمداء بلديات المدن الأمازيغية وعدد من المسؤولين التنفيذيين، 24 نوفمبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)
من اجتماع أبوجناح مع عمداء بلديات المدن الأمازيغية وعدد من المسؤولين التنفيذيين، 24 نوفمبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)
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