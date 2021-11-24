4 دول أوروبية وأميركا تدعو إلى الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 01:27 مساء
من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحتها على فيسبوك)

دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021»، وحثت «جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي».

وأكدت السفارات الخمس في بيان مشترك، عزمها «دعم الاستقرار في ليبيا» عبر «عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة».

وجاء في البيان: «أُحيطت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في ليبيا علما بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتهاء إجراءات تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا. كما كان واضحًا بالفعل مع مستوى تسجيل الناخبين، فإن العدد الكبير من الطلبات المقدمة هو دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية».

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وأعرب البيان عن دعم السفارات الخمس لـ«السلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية» للترشيحات، ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها.

ورحب بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في «تنفيذ الأساس التقني لانتخابات ناجحة» وتطلع هذه السفارات إلى «إضفاء الطابع الرسمي من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على التقويم الانتخابي الكامل».

وأغلقت مفوضية الانتخابات باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر الجاري، وتجرى حاليًا مراجعة وتدقيق ملفات 98 مرشحًا ومرشحة تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين

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