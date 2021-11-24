حالة الطقس اليوم: أمطار على مناطق الشمال والجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 12:57 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي مع رياح نشطة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و30 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء ملبّدة بالغيوم في معظم المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على المنطقة من طرابلس حتى مصراتة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط غدًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل ارتفاعًا نسبيًا غدًا على مناطق الدواخل، ثم تتراجع يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على معظم المناطق ثم تنخفض يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
تتكاثر السحب على معظم المناطق، مع احتمال سقوط أمطارعلى بعضها، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

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