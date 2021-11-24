المفوضية: 2001 مرشح ومرشحة لانتخابات النواب حتى الثلاثاء

شعار الانتخابات البرلمانية، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية حتى يوم أمس الثلاثاء، بلغ 2001 مرشّح ومرشّحة بحسب الإحصائية الصادرة عن المفوضية يوم الثلاثاء.

وحسب رسم بياني نشرته المفوضية، فقد تصدّرت الدائرة الثالثة قائمة الإقبال على تقديم أوراق الترشح بواقع 364 مرشحًا ومرشحة، فيما جاءت الدائرة الخامسة في ذيل قائمة تقديم طلبات الترشح بواقع 83 مرشحًا ومرشحة.

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وتستمر عملية تلقي طلبات الترشح في الانتخابات البرلمانية والتي انطلقت في الثامن من نوفمبر الجاري.