نسبة النجاح في الشهادة الثانوية 76.9%

مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، 24 نوفمبر 2021. (وزارة التعليم)

اعتمد وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2020- 2021 بنسبة نجاح بلغت 76.91%.

وأدى امتحان الثانوية 106 آلاف و774 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 81 ألفًا و117 في القسم العلمي، و25 ألفًا و320 في القسم الأدبي، و337 في التعليم الديني، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.

وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 80.14%؛ حيث نجح 65 ألفًا و10 طلاب فيما يدخل 10 آلاف و177 طالبًا وطالبة الدور الثاني، فيما رسب 5930 طالبًا وطالبة. وبالنسبة للقسم الأدبي فقد نجح 16 ألفًا و836 طالبًا وطالبة بنسبة 66.49%، ويدخل 5280 طالبًا وطالبة الدور الثاني، فيما رسب 3204 طلاب.

أما التعليم الديني، فقد نجح 279 طالبًا وطالبة، فيما يدخل الدور الثاني 51 طالبًا وطالب، ولم يستطع سبع طلاب اجتياز الامتحانات.

وبلغ عدد الطلاب الذين تحصّلوا على تقدير ممتاز 41 ألفًا و835 طالبًا وطالبة، وتحصّل على تقدير جيد جدًا 30 ألفًا و145 طالبًا وطالبة، فيما حصل 9 آلاف و399 طالبًا وطالبة على تقدير جيّد، وحصل 746 طالبًا وطالبة على تقدير مقبول.

موعد الإعلان عن النتيجة

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، إن نتائج الطلاب سترسل عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، عبر الشفرات الهاتفية الموزعة عليهم قبل انطلاق الامتحانات، وتعلن النتيجة في نفس الوقت عبر الرابط الخاص الذي سيعلن عنه.

وسيُباشر مركز الامتحانات استقبال تظلمات وطعون الطلاب اعتبارًا من مطلع الأسبوع المُقبل، حسب مسعود، الذي حدد منتصف شهر ديسمبر المقبل موعدًا للإعلان عن أوائل شهادة إتمام التعليم الثانوي لهذا العام. وقال مسعود إن الدور الثاني سيقتصر على من رسبوا في أقل من ثلاث مواد، أما من رسب في أكثر من ذلك فلن يتمكن من دخول الدور الثاني.